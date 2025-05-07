РАУ ініціює діалог із Мін’юстом через порушення права на конфіденційне побачення адвокатів із засудженими

РАУ ініціює вирішення проблеми побачень адвокатів із засудженими.

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Під час засідання Ради адвокатів України 6 травня фахівці обговорили питання права засуджених на конфіденційне побачення з адвокатом, гарантоване ст. 110 Кримінально-виконавчого кодексу. Як вказують у Національній асоціації адвокатів України, проблема набула розголосу після звернення адвокатки Євгенії Шари, яку 17 квітня не допустили до конфіденційної зустрічі з клієнтом у Житомирській виправній колонії №4.

Попри надання всіх необхідних документів, адвокатку змусили обирати: або розмова через скло у присутності сторонніх осіб, або «безбар’єрна» зустріч — лише після особистого обшуку. Посилаючись на професійний статус, вона відмовилась, що зробило зустріч неможливою. Адвокатка також заявила, що в установі відсутня спеціально облаштована кімната для конфіденційних зустрічей адвоката з клієнтом, а в більшості випадків побачення проводяться через скло.

Голова Комітету НААУ з питань БПД Оксана Каденко наголосила, що адвокати нерідко стикаються з аналогічними труднощами у виконанні професійних обов’язків у пенітенціарних установах. З

Каденко запропонувала зробити випадок адвокатки модельним та ініціювати круглий стіл за участі Міністерства юстиції й Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб синхронізувати дії підпорядкованих Мін’юсту систем — БПД та пенітенціарної.

У НААУ наголосили: спільними зусиллями правничої спільноти та уповноважених органів можна домогтись реальних змін у правозастосовній практиці — на користь як адвокатів, так і засуджених.

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