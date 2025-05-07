Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, отримана іноземцем у спадщину та не відчужена ним протягом року, підлягає конфіскації – Верховний Суд

У цій справі громадянка РФ не відчужила земельну ділянку вчасно, тому її право власності припиняється, а ділянка підлягає конфіскації, зазначив Верховний Суд.

Фото: dom.ria

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Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, отримана іноземцем у спадщину та не відчужена ним протягом року, підлягає конфіскації за рішенням суду.

Додаткові угоди до договору оренди такої земельної ділянки, укладені іноземним громадянином як орендодавцем, є нікчемними, оскільки порушують публічний порядок та суперечать законодавчій забороні іноземцям бути орендодавцями таких земельних ділянок.

На це вказав Касаційний цивільний суд у постанові від 12 березня 2025 року у справі 568/823/23 за позовом керівника Дубенської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області до громадянки РФ, ТОВ про припинення права власності на земельну ділянку шляхом її конфіскації і продажу на земельних торгах, про припинення дії договору оренди землі та припинення права оренди земельних ділянок.

Обставини справи

Прокурор посилався на те, що відповідачка, яка є громадянкою РФ, в порядку спадкування після смерті матері набула право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Мати за життя уклала з товариством договір оренди земельної ділянки. Громадянка РФ не відчужила цю ділянку протягом встановленого законом одного року та уклала додаткові угоди до договору оренди цієї земельної ділянки.

Суд першої інстанції позов задовольнив, зазначивши, що оскільки позивачка як громадянка РФ, успадкувавши право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, не відчужила її протягом року, її право власності на ділянку підлягає припиненню шляхом конфіскації на користь держави, а договори оренди – припиненню, адже у цьому випадку права попереднього власника та обов’язки третіх осіб на цю землю не можуть перейти до нового власника земельної ділянки.

Апеляційний суд рішення суду першої інстанції в частині припинення дії договору оренди землі та припинення права оренди скасував, у задоволенні цих вимог відмовив.

Своє рішення апеляційний суд мотивував тим, що додаткові угоди до договору оренди порушують публічний порядок, оскільки стосуються землі, що є національним багатством, передача іноземцем якого в оренду заборонена законом, тому ці правочини є нікчемними.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду, зазначивши, що закон забороняє іноземцям, особам без громадянства та іноземним юридичним особам передавати землі сільськогосподарського призначення у власність та вимагає, щоб такі особи, які отримали землю у спадок, відчужили її протягом року.

Якщо цього не сталося, право власності припиняється шляхом конфіскації за рішенням суду.

У цій справі громадянка РФ не відчужила земельну ділянку вчасно, тому її право власності припиняється, а ділянка підлягає конфіскації.

Додаткові угоди до договору оренди землі, укладені між відповідачами, порушують публічний порядок, оскільки стосуються землі сільськогосподарського призначення як особливо цінної категорії, що є національним багатством і перебуває під особливою охороною закону, власником спірної земельної ділянки була громадянка іноземної держави, якій закон забороняє передавати таку земельну ділянку в оренду, тому ці правочини є нікчемними.

При цьому слід взяти до уваги, що додаткова угода є правочином, що вносить зміни до вже існуючого договору, і саме до додаткової угоди можуть застосовуватись, зокрема положення про нікчемність.

Автор: Наталя Мамченко

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