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На підприємстві запроваджений простій — як платити зарплату працівникам, які проходять військову службу

22:00, 7 травня 2025
У Держпраці роз’яснили, які дії роботодавця у разі запровадження простою з оплатою 2/3 посадового окладу.
На підприємстві запроваджений простій — як платити зарплату працівникам, які проходять військову службу
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Державна служба з питань праці роз’яснила, як платити зарплату працівникам, які проходять службу у ЗСУ, в разі, якщо на підприємстві запроваджений простій із оплатою у розмірі 2/3 посадового окладу.

Незалежно від запровадження на підприємстві простою, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада.

У Держпраці додали, що по 18.07.2022 за мобілізованими працівниками зберігався ще і середній заробіток згідно із ст. 119 КЗпП України.

Раніше у ПФУ пояснили, ким оплачується листок непрацездатності під час мобілізації.

Додамо, чи має роботодавець зберігати посаду за мобілізованим працівником, якого визнано безвісти зниклим.

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