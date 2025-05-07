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Кабмін перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Мін'юсту

15:57, 7 травня 2025
Уряд ухвалив рішення про перейменування та створення низки міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.
Кабмін перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Мін'юсту
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Кабінет Міністрів перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Перейменовано:

  • Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на Івано-Франківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;
  • Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;
  • Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;
  • Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) на Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Утворено як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції:

  • Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;
  • Харківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;
  • Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;
  • Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Утворено як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань:

  • Північно-Центральне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;
  • Південно-Центральне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Установлено, що утворення вищезазначених міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції здійснюється в межах граничної чисельності працівників територіальних органів Міністерства юстиції (включаючи органи виконання покарань), затвердженої постановою КМУ від 05.04.2014 №85, та визначених кошторисом бюджетних асигнувань Міністерству і його територіальним органам на 2025 рік.

Також затверджено переліки адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюються повноваження відповідних міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції.

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Кабінет Міністрів України мінюст

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