Кабмін перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Мін'юсту

Кабінет Міністрів перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Перейменовано:
Утворено як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції:
Утворено як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань:
Установлено, що утворення вищезазначених міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції здійснюється в межах граничної чисельності працівників територіальних органів Міністерства юстиції (включаючи органи виконання покарань), затвердженої постановою КМУ від 05.04.2014 №85, та визначених кошторисом бюджетних асигнувань Міністерству і його територіальним органам на 2025 рік.
Також затверджено переліки адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюються повноваження відповідних міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції.
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