В Николаевской области суд наказал мужчину, который получил три боевых повестки, однако уклонился от мобилизации

Суд назначил военнообязанному наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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В Николаевской области суд наказал военнообязанного, который получил три боевые повестки, но уклонился от мобилизации. Приговор по делу № 475/650/23 вынес Доманевский районный суд Николаевской области.

В материалах дела указано, что мужчина получил повестку, однако не явился в ТЦК. На судебном заседании он не признал свою вину, утверждая, что ранее прошёл медосмотр и был направлен на обучение во Львов. Также он заявил, что его вернули домой без военного билета.

В то же время представители ТЦК опровергли эти утверждения, предоставив информацию о том, что обвиняемый получил три боевые повестки, но систематически уклонялся от мобилизации.

Суд также учёл тот факт, что мужчина не предоставил никаких подтверждений якобы полученного уведомления об отсутствии необходимости явки в ТЦК.

Суд тщательно изучил предоставленные медицинские документы и установил, что официального решения о предоставлении отсрочки от службы по мобилизации не было.

Учитывая заключение ВЛК о его годности к военной службе, суд пришёл к выводу, что действия мужчины были сознательными, и квалифицировал их как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Суд постановил признать жителя Николаевской области виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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