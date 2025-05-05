В Испании из-за массовой кражи медных кабелей пассажиры застряли в поездах на всю ночь

В Испании злоумышленники похитили медь в пределах 10-километрового радиуса и остановили железную дорогу.

Фото: Rail.insider

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В Испании массовая кража медных кабелей привела к остановке части высокоскоростной железнодорожной сети, оставив сотни пассажиров заблокированными в поездах в течение ночи. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда злоумышленники похитили кабели сразу в четырех районах вблизи Мадрида, в пределах 10-километрового радиуса. Из-за этого было парализовано движение поездов, в частности на станции Аточа - одной из крупнейших в столице. Тысячи людей не смогли покинуть вокзал, а девять поездов застряли между станциями.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал произошедшее «серьезным актом саботажа». В понедельник утром удалось частично восстановить сообщение между Мадридом и Толедо, однако движение в направлении Севильи и Малаги на юге страны оставалось заблокированным.

Как сообщил государственный оператор инфраструктуры Adif, технические службы работают над восстановлением поврежденных линий.

Это уже не первый инцидент на железной дороге: на прошлой неделе из-за общенационального отключения электроэнергии сотни пассажиров также оставались в заблокированных поездах.

Испанская сеть скоростных поездов активно развивается в рамках правительственной политики декарбонизации транспорта, но остается уязвимой к кражам из-за прохождения через малозаселенную сельскую местность.

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