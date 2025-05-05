В Іспанії через масову крадіжку мідних кабелів пасажири застрягли у поїздах на всю ніч

В Іспанії зловмисники викрали мідь в межах 10-кілометрового радіуса і зупинили залізницю.

Фото: Rail.insider

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В Іспанії масова крадіжка мідних кабелів призвела до зупинки частини високошвидкісної залізничної мережі, залишивши сотні пасажирів заблокованими в поїздах протягом ночі. Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався у неділю ввечері, коли зловмисники викрали кабелі одразу в чотирьох районах поблизу Мадрида, в межах 10-кілометрового радіуса. Через це було паралізовано рух поїздів, зокрема на станції Аточа — одній із найбільших у столиці. Тисячі людей не змогли залишити вокзал, а дев’ять поїздів застрягли між станціями.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте назвав подію «серйозним актом саботажу». У понеділок вранці вдалося частково відновити сполучення між Мадридом і Толедо, однак рух у напрямку Севільї та Малаги на півдні країни залишався заблокованим.

Як повідомив державний оператор інфраструктури Adif, технічні служби працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Це вже не перший інцидент на залізниці: минулого тижня через загальнонаціональне відключення електроенергії сотні пасажирів також залишалися у заблокованих потягах.

Іспанська мережа швидкісних поїздів активно розвивається в рамках урядової політики декарбонізації транспорту, але залишається вразливою до крадіжок через проходження через малозаселену сільську місцевість.

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