Михайло Винницький: Вивозити 17-річного сина за кордон через страх мобілізації — безпідставно

У МОН нагадали, що мобілізаційний вік в Україні залишається на рівні 25 років, і його зниження наразі не розглядається.

Фото: tyzhden.ua

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Зниження мобілізаційного віку в Україні не планується, а тому хвилювання батьків щодо ймовірної мобілізації випускників шкіл є безпідставними. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, передає «Главком».

«Я нагадую, що у нас мобілізаційний вік — 25 років, і немає жодних перспектив його зниження. Тому паніка, що «я мушу вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують» — абсолютно нераціональна», — підкреслив Винницький.

За його словами, цього року на національний мультипредметний тест (НМТ) зареєструвалися 312 490 осіб — лише на 18 менше, ніж торік. Близько 20 тисяч з них складають тест за кордоном, що свідчить про намір вступати саме до українських університетів.

Михайло Винницький наголосив, що українські заклади вищої освіти залишаються конкурентоспроможними, а якість бакалаврату висока: «Наші студенти — зірки в європейських магістерських програмах. Це ознака того, що зміст нашої освіти — на належному рівні».

Разом із тим він визнав, що велика кількість учнів 10–11 класів перебувають за кордоном, однак частина з них повертається до України вже для вступу в університет.

«Ці діти дуже часто повертаються в українську систему на рівні вищої освіти. Є перетин кордону і туди, і назад», — сказав Винницький.

На думку заступника міністра, батькам варто обирати вітчизняну освіту як більш ефективний шлях до самореалізації: «Освіта — це завжди підготовка своїх громадян для життя у своїй державі. Якщо я йду в польську систему, то стаю іммігрантом. А якщо ти залишаєшся іммігрантом, то починаєш з найнижчого соціального щабля».

Разом з тим посадовець визнав, що Україна втратила більшість іноземних студентів — з 83 тисяч до 8 тисяч, що є фінансовою втратою. Але для внутрішньої аудиторії українська освіта зберігає привабливість.

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