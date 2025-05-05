Пішов з життя американський актор Чарлі Скейліс — зірка серіалів «Дроти» і «Клан Сопрано»

Чарлі Скейліс помер на 85-му році життя.

Фото: Umteh.com

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На 85-му році життя помер американський актор Чарлі Скейліс, відомий за ролями у серіалах «Дроти», «Клан Сопрано», «Закон і порядок». Про смерть артиста, яка настала 1 травня після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера, повідомляє Variety з посиланням на онлайн-некролог.

У некролозі зазначається, що Скейліс був не лише актором і бізнесменом, а насамперед люблячим чоловіком, батьком, дідусем і другом. «Його улюблена аудиторія завжди сиділа за обіднім столом», — підкреслили рідні.

Найвідомішу роль він виконав у другому сезоні серіалу «Дроти» (HBO), де зіграв Томаса «Horseface» Пакусу — портового робітника і вірного соратника кримінального авторитета. У «Клані Сопрано» Скейліс з'явився у п’ятому сезоні як футбольний тренер, що постає у сні головного героя Тоні Сопрано.

Також актор знімався у таких проєктах, як «Закон і порядок», «Вбивство: Життя на вулиці», «12 мавп», «Дівчина з Джерсі» та «Четвертак».

У Чарлі Скейліса залишилися дружина Анджеліна та п’ятеро дітей.

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