Українцям роз’яснили, як стати опікуном майна безвісно зниклої людини

Координаційний центр з надання правничої допомоги пояснює, як стати опікуном майна безвісно зниклої людини.
Зазначається, що якщо впродовж року людина не з’являлася в місці свого постійного проживання, а також немає відомостей, де вона перебуває — її можна визнати безвісно відсутньою.
Для цього треба звертатися до суду та отримати відповідне рішення. Коли рішення набере чинності, можна розв’язувати питання з опікою над майном такої людини.
Хто може стати опікуном майна
Родич або член сім’ї безвісно відсутньої людини, який(а):
має повну цивільну дієздатність
подав(ла) заяву про призначення опікуном майна.
Опікун майна може бути лише один.
Куди звертатися із заявою
До нотаріуса для:
проведення опису майна
призначення опікуна майном.
Яке майно описується
Те, що знаходиться за останнім місцем проживання безвісно відсутньої людини, або де знаходиться основна частина майна.
Як відбувається опис майна
В присутності двох свідків.
Ними не можуть бути:
Що зазначається в акті опису:
Як призначається опікун
Нотаріус видає свідоцтво про призначення опікуна над майном та акт опису такого майна, що є невід’ємною частиною свідоцтва.
Коли припиняється опіка над майном
Якщо буде скасовано рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.