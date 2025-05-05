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Українцям роз’яснили, як стати опікуном майна безвісно зниклої людини

17:03, 5 травня 2025
Опікун майна може бути лише один.
Українцям роз’яснили, як стати опікуном майна безвісно зниклої людини
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Координаційний центр з надання правничої допомоги пояснює, як стати опікуном майна безвісно зниклої людини.

Зазначається, що якщо впродовж року людина не з’являлася в місці свого постійного проживання, а також немає відомостей, де вона перебуває — її можна визнати безвісно відсутньою.

Для цього треба звертатися до суду та отримати відповідне рішення. Коли рішення набере чинності, можна розв’язувати питання з опікою над майном такої людини.

Хто може стати опікуном майна

Родич або член сім’ї безвісно відсутньої людини, який(а):

має повну цивільну дієздатність

подав(ла) заяву про призначення опікуном майна.

Опікун майна може бути лише один.

Куди звертатися із заявою

До нотаріуса для: 

проведення опису майна

призначення опікуна майном.

Яке майно описується

Те, що знаходиться за останнім місцем проживання безвісно відсутньої людини, або де знаходиться основна частина майна.

Як відбувається опис майна

В присутності двох свідків.

Ними не можуть бути:

  • нотаріус, що здійснює опис майна
  • представник органу опіки і піклування
  • людина, яка подала заяву про опіку над майном
  • члени сім’ї та близькі родичі безвісно відсутньої людини
  • люди, які не можуть прочитати або підписати акт опису майна.

Що зазначається в акті опису:

  • дата та час складання
  • дані про нотаріуса (ПІБ, назва нотаріальної контори чи нотаріального округу)
  • дата отримання заяви про опіку над майном, доручення нотаріуса
  • дані про учасників опису (ПІБ, місце проживання, за необхідності — місце роботи)
  • ПІБ людини, яка визнана безвісно відсутньою
  • відомості про особу, яка подала заяву про опіку над майном
  • інформація про майно: його характеристики, стан, вартість.

Як призначається опікун

Нотаріус видає свідоцтво про призначення опікуна над майном та акт опису такого майна, що є невід’ємною частиною свідоцтва.

Коли припиняється опіка над майном

Якщо буде скасовано рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

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