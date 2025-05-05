Доходи, отримані від РФ як репарації, будуть зараховуватися до доходів загального фонду бюджету – Кабмін вніс законопроект

Законопроект Кабміну про внесення змін до Бюджетного кодексу передбачає, що доходи, отримані від РФ або її представників як репарації за вторгнення, зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету України в повному обсязі.

Фото: kmu.gov.ua

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Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Тобто, стосовно виконання угоди про корисні копалини.

Так, Угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови передбачено, що Уряд України забезпечує перерахування від усіх джерел узгодженого з Україною доходу до спеціального фонду державного бюджету.

Цей узгоджений з Україною дохід перераховується зі спеціального фонду державного бюджету партнеру від України (державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства»), а потім ці кошти перераховуються партнерству від партнера від України на виконання Угоди про обмежене партнерство, яка буде укладена між Корпорацією США з фінансування міжнародного розвитку, агентством США, підкріпленим цілковитою довірою США, та Державною організацією «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства».

Угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови передбачено, що узгоджений з Україною дохід означає 50% усіх роялті (орендних платежів), ліцензійних платежів та сум, що підлягають сплаті за угодами про розподіл продукції, отриманих будь-яким державним органом України від або у зв’язку з:

видачею нових ліцензій або спеціальних дозволів на дату набуття чинності Угоди про обмежене партнерство будь-яким державним органом України щодо розвідки, виробництва, видобутку, розробки, добування, експлуатації, переробки, очистки або іншого використання активів, що стосуються природних ресурсів (за умови, що будь-які поновлення або продовження ліцензій або спеціальних дозволів, які були видані до дати набуття чинності Угодою про обмежене партнерство сюди не входять, якщо це не передбачено у пункті нижче, або

експлуатація ліцензій чи спеціальних дозволів на розвідку, виробництво, видобуток, розробку, добування, експлуатацію, переробку, очистку або інше використання активів, що стосуються природних ресурсів, якщо ці ліцензії або спеціальні дозволи були видані до дати набуття чинності Угодою про обмежене партнерство, але вони ще не експлуатувалися в промислових цілях станом на цю дату набуття чинності.

Однак за жодних обставин узгоджений з Україною дохід не включатиме будь-які доходи, отримані від партнерства у формі виплат або іншим чином, та отримані від Росії або її уповноважених осіб як репарації за вторгнення Росії в Україну.

Законопроектом передбачено внести зміни до Бюджетного кодексу щодо спрямування до спеціального фонду Державного бюджету в частині доходів:

50% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення за переліком активів природних ресурсів із врахуванням умов їх видобутку, встановлених Угодою про фонд відбудови;

50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами за переліком активів природних ресурсів та умов їх видачі, встановлених Угодою про фонд відбудови, та 50 відсотків коштів від продажу таких дозволів;

50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції за переліком активів природних ресурсів та умов їх видачі, встановлених Угодою про фонд відбудови.

Передбачено, що кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України із вищезазначених джерел, буде спрямовано на сплату внеску до Інвестиційного фонду відбудови США – Україна у формі обмеженого партнерства, створеного відповідно до Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови та Угоди про обмежене партнерство.

Водночас запропоновано доходи, отримані від Інвестиційного фонду відбудови у формі партнерства у вигляді розподілів або іншим чином, та доходи, отримані від Російської Федерації або її представників як репарації за вторгнення РФ в Україну зараховувати до доходів загального фонду Державного бюджету України в повному обсязі.

Також запропоновано, що повернення помилково або надміру сплачених сум з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення за переліком активів природних ресурсів із врахуванням умов їх видобутку, встановлених ратифікованою Угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови, з дати набрання нею чинності, буде здійснено у встановленому поряду, а частка таких надходжень, яка надійшла до спеціального фонду державного бюджету, та підлягає поверненню, буде повернута за рахунок поточних надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

Надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період року, в якому ратифікована Угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови припинить свою дію, та податковий борг, повернення помилково або надміру сплачених сум з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, за переліком активів природних ресурсів із врахуванням умов їх видобутку, встановлених ратифікованою Угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови, з дати набрання нею чинності, зараховуються (здійснюються) до/з відповідного бюджету у порядку та на умовах, які діяли до припинення дії такої Угоди.

Автор: Наталя Мамченко

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