Доходы, полученные от РФ как репарации, будут зачисляться в доходы общего фонда бюджета – Кабмин внес законопроект

Законопроект Кабмина о внесении изменений в Бюджетный кодекс предусматривает, что доходы, полученные от РФ или ее представителей как репарации за вторжение, зачисляются в доходы общего фонда государственного бюджета Украины в полном объеме.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект 13256 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. То есть, относительно выполнения соглашения о полезных ископаемых.

Так, Соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления предусмотрено, что Правительство Украины обеспечивает перечисление от всех источников согласованного с Украиной дохода в специальный фонд государственного бюджета.

Этот согласованный с Украиной доход перечисляется из специального фонда государственного бюджета партнеру от Украины (государственная организация «Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства»), а затем эти средства перечисляются партнерству от партнера от Украины на выполнение Соглашения об ограниченном партнерстве, которое будет заключено между Корпорацией США по финансированию международного развития, агентством США, подкрепленным полной уверенностью США, и Государственной организацией «Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства».

Соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления предусмотрено, что согласованный с Украиной доход означает 50% всех роялти (арендных платежей), лицензионных платежей и сумм, подлежащих уплате по соглашениям о разделе продукции, полученных любым государственным органом Украины от или в связи с:

выдачей новых лицензий или специальных разрешений на дату вступления в силу Соглашения об ограниченном партнерстве любым государственным органом Украины относительно разведки, производства, добычи, разработки, извлечения, эксплуатации, переработки, очистки или иного использования активов, касающихся природных ресурсов (при условии, что любые продления или продолжения лицензий или специальных разрешений, которые были выданы до даты вступления в силу Соглашения об ограниченном партнерстве, сюда не входят, если это не предусмотрено в пункте ниже, или

эксплуатацией лицензий или специальных разрешений на разведку, производство, добычу, разработку, извлечение, эксплуатацию, переработку, очистку или иное использование активов, касающихся природных ресурсов, если эти лицензии или специальные разрешения были выданы до даты вступления в силу Соглашения об ограниченном партнерстве, но они еще не эксплуатировались в промышленных целях на эту дату вступления в силу.

Однако ни при каких обстоятельствах согласованный с Украиной доход не включает любые доходы, полученные от партнерства в форме выплат или иным образом, и полученные от России или ее уполномоченных лиц как репарации за вторжение России в Украину.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Бюджетный кодекс относительно направления в специальный фонд Государственного бюджета в части доходов:

50% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения по перечню активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных Соглашением о фонде восстановления;

50% сбора за выдачу специальных разрешений на пользование недрами по перечню активов природных ресурсов и условий их выдачи, установленных Соглашением о фонде восстановления, и 50 процентов средств от продажи таких разрешений;

50% средств от использования (реализации) части произведенной продукции, которая остается в собственности государства в соответствии с соглашениями о разделе продукции, и/или средств в виде денежного эквивалента такой государственной части продукции по перечню активов природных ресурсов и условий их выдачи, установленных Соглашением о фонде восстановления.

Предусмотрено, что средства, полученные в специальный фонд Государственного бюджета Украины из вышеуказанных источников, будут направлены на оплату взноса в Инвестиционный фонд восстановления США – Украина в форме ограниченного партнерства, созданного в соответствии с Соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления и Соглашением об ограниченном партнерстве.

В то же время предложено доходы, полученные от Инвестиционного фонда восстановления в форме партнерства в виде распределений или иным образом, и доходы, полученные от Российской Федерации или ее представителей как репарации за вторжение РФ в Украину, зачислять в доходы общего фонда Государственного бюджета Украины в полном объеме.

Также предложено, что возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм с рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения по перечню активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных ратифицированным Соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления, с даты вступления его в силу, будет осуществлен в установленном порядке, а доля таких поступлений, которая поступила в специальный фонд государственного бюджета и подлежит возврату, будет возвращена за счет текущих поступлений в специальный фонд государственного бюджета.

Поступления начисленных сумм за последний отчетный (налоговый) период года, в котором ратифицированное Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления прекратит свое действие, и налоговый долг, возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм с рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения по перечню активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных ратифицированным Соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления, с даты вступления его в силу, зачисляются (осуществляются) в/из соответствующего бюджета в порядке и на условиях, которые действовали до прекращения действия такого Соглашения.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.