В Киеве байкер врезался в столб – на проспекте Бандеры остановились троллейбусы

ДТП в Киеве парализовало движение троллейбусов в направлении «Дорогожичей».

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В столице в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Степана Бандеры затруднено движение троллейбусов в направлении станции метро «Дорогожичи». Об этом сообщили в КГГА.

Задерживаются троллейбусные маршруты № 25, 27, 29-К, 30, 31 и 34. Движение обещают восстановить сразу после оформления ДТП.

Как сообщают местные Telegram-каналы, байкер врезался в столб. Водителя пытаются спасти, на месте работают медики и полиция. Обстоятельства аварии выясняются.

По обновленной информации КГГА, движение троллейбусов по проспекту Степана Бандеры восстановили.

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