В Киеве байкер врезался в столб – на проспекте Бандеры остановились троллейбусы

В столице в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Степана Бандеры затруднено движение троллейбусов в направлении станции метро «Дорогожичи». Об этом сообщили в КГГА.
Задерживаются троллейбусные маршруты № 25, 27, 29-К, 30, 31 и 34. Движение обещают восстановить сразу после оформления ДТП.
Как сообщают местные Telegram-каналы, байкер врезался в столб. Водителя пытаются спасти, на месте работают медики и полиция. Обстоятельства аварии выясняются.
По обновленной информации КГГА, движение троллейбусов по проспекту Степана Бандеры восстановили.
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