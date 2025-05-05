У Києві байкер врізався в стовп – на проспекті Бандери зупинились тролейбуси

ДТП у Києві паралізувала рух тролейбусів у напрямку «Дорогожичів».

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У столиці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Степана Бандери ускладнено рух тролейбусів у напрямку станції метро «Дорогожичі». Про це повідомили в КМДА.

Затримуються тролейбусні маршрути № 25, 27, 29-К, 30, 31 та 34. Рух обіцяють відновити одразу після оформлення ДТП.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, байкер врізався у стовп. Водія намагаються врятувати, на місці працюють медики та поліція. Обставини аварії з’ясовуються.

За оновленою інформацією КМДА, рух тролейбусів проспектом Степана Бандери відновили.

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