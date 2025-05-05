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Украинцам разъяснили, как стать опекуном имущества безвестно пропавшего человека

17:03, 5 мая 2025
Опекун имущества может быть только один.
Украинцам разъяснили, как стать опекуном имущества безвестно пропавшего человека
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Координационный центр по предоставлению правовой помощи объясняет, как стать опекуном имущества безвестно исчезнувшего человека.

Указывается, что если в течение года человек не появлялся по месту своего постоянного проживания, а также отсутствуют сведения о его местонахождении — его можно признать безвестно отсутствующим.

Для этого необходимо обратиться в суд и получить соответствующее решение. После вступления решения в законную силу можно решать вопрос об опеке над имуществом такого человека.

Кто может стать опекуном имущества

Родственник или член семьи безвестно отсутствующего лица, который(ая):

обладает полной гражданской дееспособностью

подал(а) заявление о назначении опекуном имущества.

Опекуном имущества может быть только один человек.

Куда обращаться с заявлением

К нотариусу для:

проведения описи имущества

назначения опекуна имущества.

Какое имущество подлежит описанию

То, которое находится по последнему месту жительства безвестно отсутствующего лица, либо где расположена основная часть имущества.

Как проводится опись имущества

В присутствии двух свидетелей.

Ими не могут быть:

нотариус, который осуществляет опись имущества

представитель органа опеки и попечительства

лицо, подавшее заявление об опеке над имуществом

члены семьи и близкие родственники безвестно отсутствующего

лица, которые не могут прочитать или подписать акт описи имущества.

Что указывается в акте описи:

дата и время составления

данные о нотариусе (ФИО, название нотариальной конторы или нотариального округа)

дата получения заявления об опеке над имуществом, поручение нотариуса

данные об участниках описи (ФИО, место проживания, при необходимости — место работы)

ФИО лица, признанного безвестно отсутствующим

сведения о лице, подавшем заявление об опеке над имуществом

информация об имуществе: его характеристики, состояние, стоимость.

Как назначается опекун

Нотариус выдает свидетельство о назначении опекуна имущества и акт описи такого имущества, который является неотъемлемой частью свидетельства.

Когда прекращается опека над имуществом

Если будет отменено судебное решение о признании физического лица безвестно отсутствующим.

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