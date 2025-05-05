Украинцам разъяснили, как стать опекуном имущества безвестно пропавшего человека

Координационный центр по предоставлению правовой помощи объясняет, как стать опекуном имущества безвестно исчезнувшего человека.
Указывается, что если в течение года человек не появлялся по месту своего постоянного проживания, а также отсутствуют сведения о его местонахождении — его можно признать безвестно отсутствующим.
Для этого необходимо обратиться в суд и получить соответствующее решение. После вступления решения в законную силу можно решать вопрос об опеке над имуществом такого человека.
Кто может стать опекуном имущества
Родственник или член семьи безвестно отсутствующего лица, который(ая):
обладает полной гражданской дееспособностью
подал(а) заявление о назначении опекуном имущества.
Опекуном имущества может быть только один человек.
Куда обращаться с заявлением
К нотариусу для:
проведения описи имущества
назначения опекуна имущества.
Какое имущество подлежит описанию
То, которое находится по последнему месту жительства безвестно отсутствующего лица, либо где расположена основная часть имущества.
Как проводится опись имущества
В присутствии двух свидетелей.
Ими не могут быть:
нотариус, который осуществляет опись имущества
представитель органа опеки и попечительства
лицо, подавшее заявление об опеке над имуществом
члены семьи и близкие родственники безвестно отсутствующего
лица, которые не могут прочитать или подписать акт описи имущества.
Что указывается в акте описи:
дата и время составления
данные о нотариусе (ФИО, название нотариальной конторы или нотариального округа)
дата получения заявления об опеке над имуществом, поручение нотариуса
данные об участниках описи (ФИО, место проживания, при необходимости — место работы)
ФИО лица, признанного безвестно отсутствующим
сведения о лице, подавшем заявление об опеке над имуществом
информация об имуществе: его характеристики, состояние, стоимость.
Как назначается опекун
Нотариус выдает свидетельство о назначении опекуна имущества и акт описи такого имущества, который является неотъемлемой частью свидетельства.
Когда прекращается опека над имуществом
Если будет отменено судебное решение о признании физического лица безвестно отсутствующим.
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