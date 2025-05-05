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Ушел из жизни американский актер Чарли Скейлис – звезда сериалов «Провода» и «Клан Сопрано»

14:57, 5 мая 2025
Чарли Скейлис скончался на 85-м году жизни.
Ушел из жизни американский актер Чарли Скейлис – звезда сериалов «Провода» и «Клан Сопрано»
Фото: Umteh.com
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На 85-м году жизни скончался американский актер Чарли Скейлис, известный по ролям в сериалах «Проволока», «Клан Сопрано», «Закон и порядок». О смерти артиста, которая наступила 1 мая после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера, сообщает Variety со ссылкой на онлайн-некролог.

В некрологе отмечается, что Скейлис был не только актером и бизнесменом, а прежде всего любящим мужем, отцом, дедушкой и другом. «Его любимая аудитория всегда сидела за обеденным столом», - подчеркнули родные.

Самую известную роль он исполнил во втором сезоне сериала «Провода» (HBO), где сыграл Томаса «Horseface» Пакусу - портового рабочего и верного соратника криминального авторитета. В «Клане Сопрано» Скейлис появился в пятом сезоне как футбольный тренер, появляющийся во сне главного героя Тони Сопрано.

Также актер снимался в таких проектах, как «Закон и порядок», «Убийство: Жизнь на улице», «12 обезьян», «Девушка из Джерси» и «Четвертак».

У Чарли Скейлиса остались жена Анджелина и пятеро детей.

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