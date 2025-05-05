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Михаил Винницкий: Вывозить 17-летнего сына за границу из-за страха мобилизации — безосновательно

13:02, 5 мая 2025
В МОН напомнили, что мобилизационный возраст в Украине остается на уровне 25 лет, и его понижение пока не рассматривается.
Михаил Винницкий: Вывозить 17-летнего сына за границу из-за страха мобилизации — безосновательно
Фото: tyzhden.ua
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Снижение мобилизационного возраста в Украине не планируется, поэтому обеспокоенность родителей по поводу возможной мобилизации выпускников школ является необоснованной. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передает «Главком».

«Напоминаю, что у нас мобилизационный возраст — 25 лет, и нет никаких перспектив его снижения. Поэтому паника, мол “я должен вывезти сына в 17 лет, потому что его мобилизуют” — абсолютно нерациональна», — подчеркнул Винницкий.

По его словам, в этом году на национальный мультипредметный тест (НМТ) зарегистрировались 312 490 человек — всего на 18 меньше, чем в прошлом. Около 20 тысяч из них сдают тест за границей, что свидетельствует о намерении поступать именно в украинские вузы.

Михаил Винницкий отметил, что украинские высшие учебные заведения остаются конкурентоспособными, а качество бакалавриата — высоким:

«Наши студенты — звезды в европейских магистерских программах. Это свидетельствует о том, что содержание нашего образования — на должном уровне».

В то же время он признал, что значительное количество учеников 10–11 классов находятся за рубежом, однако часть из них возвращается в Украину уже для поступления в университет.

«Эти дети очень часто возвращаются в украинскую систему на уровне высшего образования. Есть пересечение границы и туда, и обратно», — отметил Винницкий.

По мнению замминистра, родителям стоит выбирать отечественное образование как более эффективный путь к самореализации: «Образование — это всегда подготовка своих граждан к жизни в своем государстве. Если я иду в польскую систему, то становлюсь иммигрантом. А если ты остаешься иммигрантом, то начинаешь с самой низкой социальной ступени».

При этом чиновник признал, что Украина потеряла большинство иностранных студентов — с 83 тысяч до 8 тысяч, что является финансовой потерей. Однако для внутренней аудитории украинское образование сохраняет привлекательность.

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Минобразования МОН Украины мобилизация студенты

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