На Миколаївщині суд покарав чоловіка, який отримав три бойові повістки, однак ухилився від мобілізації

Суд призначив військовозобов’язаному покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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На Миколаївщині суд покарав військовозобов’язаного, який отримав три бойові повістки, однак ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 475/650/23 виніс Доманівський районний суд Миколаївської області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік отримав повістку, проте не з'явився до ТЦК. На судовому засіданні він не визнав своєї провини, заявляючи, що раніше проходив медичний огляд та був направлений на навчання до Львова. Мешканець Миколаївщини також стверджував, що його повернули додому без військового квитка.

У свою чергу представники ТЦК спростували ці твердження, надавши інформацію про те, що обвинувачений отримав три бойові повістки, але систематично ухилявся від мобілізації.

Суд також взяв до уваги той факт, що чоловік не надав жодних підтверджень щодо нібито отриманого повідомлення про відсутність потреби у його явці до ТЦК.

Суд ретельно вивчив надані медичні документи та встановив, що офіційного рішення про надання обвинуваченому відстрочки від військової служби за мобілізацією не було.

Взявши до уваги висновок ВЛК про його придатність до військової служби, суд визнав, що дії чоловіка були свідомими та кваліфікував їх як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Суд ухвалив визнати винуватим мешканця Миколаївщини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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