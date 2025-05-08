Отримав повістку і не з’явився до ТЦК — у Черкасах відправили за ґрати ухилянта

Черкасець отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу.

Фото: Cуспільне

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У Черкасах засуджено 48-річного чоловіка за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, наприкінці вересня 2023 року обвинувачений, будучи придатним до військової служби за станом здоров’я, не маючи підстав для звільнення чи відстрочки від призову на військову службу, отримав повістку в Черкаському ОМТЦК та СП і не з’явився у визначений у повістці час до пункту збору. Про причини своєї неявки не повідомив.

«Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. На даний час вирок суду не набрав законної сили», - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, на Миколаївщині суд покарав чоловіка, який отримав три бойові повістки, однак ухилився від мобілізації.

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