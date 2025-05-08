Практика судів
  1. В Україні

Отримав повістку і не з’явився до ТЦК — у Черкасах відправили за ґрати ухилянта

21:33, 8 травня 2025
Черкасець отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу.
Отримав повістку і не з’явився до ТЦК — у Черкасах відправили за ґрати ухилянта
Фото: Cуспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкасах засуджено 48-річного чоловіка за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, наприкінці вересня 2023 року обвинувачений,  будучи придатним до військової служби за станом здоров’я, не маючи підстав для звільнення чи відстрочки від призову на військову службу, отримав повістку в Черкаському ОМТЦК та СП і не з’явився у визначений у повістці час до пункту збору. Про причини своєї неявки не повідомив.

«Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді  3 років позбавлення волі. На даний час вирок суду не набрав законної сили», - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, на Миколаївщині суд покарав чоловіка, який отримав три бойові повістки, однак ухилився від мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Черкаси ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив умови для визнання поважною причиною пропуску процесуального строку через запровадження воєнного стану

Працівники прокуратури виїжджали з територій, що були на той час окуповані – чи є це поважною причиною пропуску строку, пояснив Верховний Суд.

Вимоги щодо мови пропонують поширити на інформацію, яка публікується медіа у Telegram, X, Youtube та інших соцмережах

Готуються зміни до законодавства, які будуть стосуватися мови інформаційних повідомлень у соціальних мережах, а також притягнення порушників до відповідальності.

Комітет знайшов спосіб пришвидшити прийняття закону про дозвіл кандидатам до ВАКС, які не склали іспит, подати документи повторно

У Комітеті з правової політики підтвердили, що низка норм законопроекту 13114 щодо повторної участі кандидатів до ВАКС у конкурсі, який просила прийняти ВККС, але який Верховна Рада не змогла включити до порядку денного, «перекочували» до іншого проекту 12331-2.

Верховна Рада ратифікувала угоду з США про надра

Угода з США про надра ратифікована парламентом.

Трамп звинуватив суддів-активістів у перешкоджанні йому виконувати роботу

«Судді-активісти повинні дозволити адміністрації Трампа депортувати вбивць та інших злочинців, які незаконно прибули до нашої країни без затримки» – заявив Трамп.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області