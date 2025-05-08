В Китае пес-полицейский украл сосиску у ребенка во время патрулирования и стал звездой соцсетей, видео

Полицейского корги Фузая поймали на краже сосиски, но пользователи интернета простили ему эту проделку.

Фото: South China Morning Post

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Первый в Китае полицейский пес породы корги по имени Фузай снова оказался в центре внимания. Во время патрулирования четвероногий полицейский выхватил сосиску из рук ребенка. Пользователи интернета встали на защиту пушистого «нарушителя». Об этом сообщает South China Morning Post.

На видео видно, как Фузай поворачивает голову, откусывает кусочек, а затем спокойно уходит прочь, пока толпа вокруг смеется. Позже мама девочки рассказала, что дочь доела сосиску и совсем не обиделась.

Фузай — полуторагодовалый корги с тренировочной базы служебных собак в городе Вэйфан (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Его имя переводится как «счастливчик».

Щенка заметили в парке полицейские кинологи, обратив внимание на его активность, нюх и любознательность. Владелец подарил его полиции, и пес начал обучение как специалист по поиску взрывчатки.

В октябре 2024 года Фузай официально стал служебной собакой. Он уже успел поработать на крупных мероприятиях — в частности, охранял фестиваль воздушных змеев, а также участвовал в публичных событиях и встречался с посетителями. Благодаря своей обаятельной внешности — коротким лапкам, «улыбке» и умному взгляду — он быстро стал интернет-звездой. В соцсетях у него более 400 тысяч подписчиков.

В январе с ним уже случался курьез: собаку лишили «премии» за то, что он заснул на посту.

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