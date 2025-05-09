У Миколаєві чоловік встановив контакт із російським блогером та передавав дані про позиції ППО

Чоловік зливав інформацію про ЗСУ через Телеграм-канал.

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У Миколаєві 30-річному місцевому жителю оголосили про підозру за фактом незаконного розповсюдження інформації про розміщення українських військових підрозділів у період дії воєнного стану. Про це повідомила обласна прокуратура.

Слідство встановило, що чоловік, який дотримувався проросійських поглядів, налагодив зв'язок із російським блогером Сергієм Лебедєвим, відомим під псевдонімом «Лохматий», через один із Telegram-каналів. У подальшому він передавав координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів і мобільних вогневих груп, які відповідальні за протиповітряну оборону Миколаєва.

Під час обшуку в оселі підозрюваного правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.

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