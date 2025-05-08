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У Сумах затримали матір, яка за $30 тис намагалась продати новонароджену дитину

23:30, 8 травня 2025
Горе-матері тепер загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
У Сумах затримали матір, яка за $30 тис намагалась продати новонароджену дитину
Фото: npu.gov.ua
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У Сумах правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати новонароджену дитину. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Зазначається, що мешканка Сумщини, перебуваючи ще на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. За попередніми даними, вона мала намір продати новонароджену дівчинку за 30 тисяч доларів.

Вже після народження дитини 1 травня цього року вона перейшла до практичної реалізації свого плану. Жінка погодилася передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства. Спочатку вона отримала завдаток у сумі 1 тис. доларів, а вже під час передачі основної частини суми коштів зловмисницю затримали.

Наразі слідчі поліції вирішують питання щодо повідомлення жінці про підозру. Їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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