США уклали торгову угоду із Великою Британією

Дональд Трамп назвав угоду «повною та всеохопною», яка зміцнить відносини між Вашингтоном та Лондоном на багато років.

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Сполучені Штати уклали торговельну угоду з Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита. Про це повідомив президент США Дональда Трамп у соцмережі Truth Social.

Він назвав угоду "повною та всеохопною", яка зміцнить відносини між Вашингтоном та Лондоном на багато років у майбутньому.

"Угода зі Сполученим Королівством є повною і всеосяжною, яка закріпить відносини між Сполученими Штатами й Великобританією на багато років вперед. Зважаючи на нашу давню історію і спільну відданість, для нас велика честь, що саме Британія стала нашим першим партнером", - написав Трамп.

Президент США додав, що низка інших угод перебуває на просунутій стадії переговорів і буде укладена пізніше.

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