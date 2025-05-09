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Сервісний центр МВС нагадав водіям, як залишити або перезакріпити номерний знак

07:37, 9 травня 2025
Платні номери з «красивою» комбінацією можна передати лише після оплати.
Сервісний центр МВС нагадав водіям, як залишити або перезакріпити номерний знак
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Головний сервісний центр МВС нагадав водіям, як залишити або перезакріпити номерний знак.

Зазначається, що номер можна передати новому власнику під час перереєстрації – за згодою обох сторін

«Якщо це платні номери з «красивою» комбінацією – їх можна передати лише після оплати.

Якщо авто переходить родичам (чоловіку/дружині, дітям, батькам) – платити вдруге за номери не потрібно», - зазначили у відомстві.

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