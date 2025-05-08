Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с Зеленским

Дональд Трамп подчеркнул, что соглашение о полезных ископаемых уже полностью ратифицировано.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре намерен провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы только что заключили сделку с Украиной по редкоземельным металлам, которая была полностью ратифицирована и одобрена их законодательными органами. И мы ценим это, и я поговорю с Президентом Зеленским через некоторое время, чуть позже", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп не уточнил, какие именно темы он собирается обсудить с Зеленским.

Напомним, что Верховная Рада 8 мая большинством голосов ратифицировала соглашение о недрах из США.

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