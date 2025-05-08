Практика судів
  1. В Україні

Розслідування воєнних злочинів та запобігання використання РФ товарів подвійного призначення — в Офісі Президента відбулася зустріч із президентом агентства ЄС

21:41, 8 травня 2025
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров зустрівся з президентом Євроюсту Міхаелем Шмідом і обговорив розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.
Розслідування воєнних злочинів та запобігання використання РФ товарів подвійного призначення — в Офісі Президента відбулася зустріч із президентом агентства ЄС
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров провів зустріч із президентом Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) Міхаелем Шмідом та обговорив з ним, зокрема, розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Татаров подякував за ефективне партнерство між Україною та Євроюстом, підтримку Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України та відзначив ключову роль організації в координації Спільної слідчої групи щодо України. 

«Ми говоримо про розслідування воєнних злочинів. Це дуже чутливе та важливе питання для нашої країни в притягненні до відповідальності РФ за злочини, скоєні в результаті російської агресії проти України, та встановленні повної справедливості. Українські органи правопорядку та Офіс Генерального прокурора плідно співпрацюють з Євроюстом у цьому напрямі під час обміну інформацією, формування доказової бази, встановлення осіб, які вчиняли воєнні злочини на території України, та іншого. І ми дякуємо вам та вашій інституції за постійну допомогу», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Татаров зазначив, що покаранню воєнних злочинців сприятиме спецтрибунал, над створенням якого Україна працює разом із партнерами.

Окремо обговорили кроки, які мають запобігти використанню РФ товарів подвійного призначення у виробництві ракет і БпЛА.

Також під час зустрічі йшлося про напрями вдосконалення наявних механізмів притягнення до відповідальності осіб за скоєння економічних, корупційних та інших злочинів на території України.

Міхаель Шмід зазначив, що Євроюст готовий обговорювати подальшу взаємодію з правоохоронцями, Офісом Генерального прокурора щодо боротьби з міжнародними злочинцями, зокрема кіберзлочинцями. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив умови для визнання поважною причиною пропуску процесуального строку через запровадження воєнного стану

Працівники прокуратури виїжджали з територій, що були на той час окуповані – чи є це поважною причиною пропуску строку, пояснив Верховний Суд.

Вимоги щодо мови пропонують поширити на інформацію, яка публікується медіа у Telegram, X, Youtube та інших соцмережах

Готуються зміни до законодавства, які будуть стосуватися мови інформаційних повідомлень у соціальних мережах, а також притягнення порушників до відповідальності.

Комітет знайшов спосіб пришвидшити прийняття закону про дозвіл кандидатам до ВАКС, які не склали іспит, подати документи повторно

У Комітеті з правової політики підтвердили, що низка норм законопроекту 13114 щодо повторної участі кандидатів до ВАКС у конкурсі, який просила прийняти ВККС, але який Верховна Рада не змогла включити до порядку денного, «перекочували» до іншого проекту 12331-2.

Верховна Рада ратифікувала угоду з США про надра

Угода з США про надра ратифікована парламентом.

Трамп звинуватив суддів-активістів у перешкоджанні йому виконувати роботу

«Судді-активісти повинні дозволити адміністрації Трампа депортувати вбивць та інших злочинців, які незаконно прибули до нашої країни без затримки» – заявив Трамп.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області