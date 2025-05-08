Розслідування воєнних злочинів та запобігання використання РФ товарів подвійного призначення — в Офісі Президента відбулася зустріч із президентом агентства ЄС

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров зустрівся з президентом Євроюсту Міхаелем Шмідом і обговорив розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Фото: ОП

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Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров провів зустріч із президентом Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) Міхаелем Шмідом та обговорив з ним, зокрема, розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Татаров подякував за ефективне партнерство між Україною та Євроюстом, підтримку Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України та відзначив ключову роль організації в координації Спільної слідчої групи щодо України.

«Ми говоримо про розслідування воєнних злочинів. Це дуже чутливе та важливе питання для нашої країни в притягненні до відповідальності РФ за злочини, скоєні в результаті російської агресії проти України, та встановленні повної справедливості. Українські органи правопорядку та Офіс Генерального прокурора плідно співпрацюють з Євроюстом у цьому напрямі під час обміну інформацією, формування доказової бази, встановлення осіб, які вчиняли воєнні злочини на території України, та іншого. І ми дякуємо вам та вашій інституції за постійну допомогу», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Татаров зазначив, що покаранню воєнних злочинців сприятиме спецтрибунал, над створенням якого Україна працює разом із партнерами.

Окремо обговорили кроки, які мають запобігти використанню РФ товарів подвійного призначення у виробництві ракет і БпЛА.

Також під час зустрічі йшлося про напрями вдосконалення наявних механізмів притягнення до відповідальності осіб за скоєння економічних, корупційних та інших злочинів на території України.

Міхаель Шмід зазначив, що Євроюст готовий обговорювати подальшу взаємодію з правоохоронцями, Офісом Генерального прокурора щодо боротьби з міжнародними злочинцями, зокрема кіберзлочинцями.

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