Мар’яна Безугла зареєструвала законопроект щодо заборони проведення масових заходів за участю військовослужбовців

Мар’яна Безугла разом з колегами пропонують внести зміни до законів щодо заборони проведення масових заходів за участю військовослужбовців під час дії воєнного стану.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13270 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проведення масових заходів за участю військовослужбовців під час дії воєнного стану.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Мар’яна Безугла, Сергій Швець та Антон Яценко. Текст законопроекту поки не оприлюднено, тож, невідомо, чи йдеться про посилення обмежень на масові заходи або ж, навпаки, про розширення можливостей їх проведення для військовослужбовців.

Нагадаємо, що чинна редакція Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що під час воєнного стану військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, заходи, зокрема і забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

Автор: Наталя Мамченко

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