Марьяна Безуглая зарегистрировала законопроект касательно запрета проведения массовых мероприятий с участием военнослужащих

Марьяна Безуглая вместе с коллегами предлагает внести изменения в законы относительно запрета проведения массовых мероприятий с участием военнослужащих во время действия военного положения.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13270 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета проведения массовых мероприятий с участием военнослужащих во время действия военного положения.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Марьяна Безуглая, Сергей Швец и Антон Яценко. Текст законопроекта пока не обнародован, поэтому неизвестно, идет ли речь об усилении ограничений на массовые мероприятия или, наоборот, о расширении возможностей их проведения для военнослужащих.

Напоминаем, что действующая редакция Закона «О правовом режиме военного положения» предусматривает, что во время военного положения военное командование вместе с военными администрациями может самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, органов местного самоуправления вводить и осуществлять в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц, предусмотренных указом Президента Украины о введении военного положения, меры, в частности, запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий.

Автор: Наталя Мамченко

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