Канцлер заверил в продолжении поддержки Украины — Зеленский и Мерц обсудили перспективы сотрудничества

Рассчитываем, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины, – сказал Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Он назвал разговор хорошим и подробным.

Глава государства подчеркнул, что есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией.

"Хороший, подробный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Еще раз поздравил с избранием на должность и пожелал успехов. Рассчитываем, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины, для защиты наших людей сейчас и для восстановления страны после окончания войны", - заявил Зеленский.

По его словам, "имеется большой потенциал партнерства между Украиной и Германией, и мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей. Обсудили перспективы сотрудничества".

"Господин канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать. Спасибо!", - отметил Зеленский.

Он проинформировал, что речь шла о том, как сделать дипломатию еще более содержательной.

"Будем работать вместе ради достойного мира. Планируем график контактов на ближайшее время", – отметил Зеленский.

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