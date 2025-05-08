Канцлер запевнив у продовженні підтримки України — Зеленський і Мерц обговорили перспективи співпраці

Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, - сказав Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Він назвав розмову хорошою та детальною.

Глава держави наголосив, що є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною.

"Хороша, детальна розмова з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ще раз привітав з обранням на посаду й побажав успіхів. Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни", - заявив Зеленський.

За його словами, "є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці".

"Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути. Дякую!", - зазначив Зеленський.

Він поінформував, що йшлося про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною.

"Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час", - зауважив Зеленський.

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