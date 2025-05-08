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Мир вам усім, — новий Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян на площі Святого Петра

20:54, 8 травня 2025
Новообраний понтифік у зверненні побажав усім миру.
Мир вам усім, — новий Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян на площі Святого Петра
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У Ватикані 8 травня обрали нового Папу Римського. Ним став Роберт Френсіс Прево. У своєму зверненні до вірян понтифік побажав усім миру. 

"Мир вам усім. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю", - сказав новий Папа Римський Лев XIV.

Кардинал Роберт Прево був обраний Папою Римським на другий день голосування.

69-річний Прево з Чикаго є першим в історії Папою Римським зі Сполучених Штатів.

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