Дональд Трамп привітав Роберта Прево із обранням на пост Папи Римського

Це така честь усвідомлювати, що він є першим американським Папою, - сказав президент США Трамп.

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У Ватикані 8 травня обрали нового Папу Римського. Ним став Роберт Френсіс Прево. Президент США Дональд Трамп вже привітав нового Папу з обранням.

Трамп заявив, що це велика честь для США і він чекає на зустріч з понтифіком.

"Вітаю кардинала Роберта Френсіса Прево. Для мене велика честь усвідомлювати, що він перший американець, який став Папою Римським. Яке хвилювання та яка честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі із Левом XIV. Це буде дуже важливим моментом", — написав президент США в Truth Social.

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