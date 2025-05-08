Расследование военных преступлений и предотвращение использования РФ товаров двойного назначения – в Офисе Президента состоялась встреча с президентом агентства ЕС

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров встретился с президентом Евроюста Михаэлем Шмидом и обсудил расследование военных преступлений России в Украине.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров провёл встречу с президентом Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) Михаэлем Шмидом и обсудил с ним, в частности, расследование военных преступлений РФ в Украине.

Татаров поблагодарил за эффективное партнёрство между Украиной и Евроюстом, поддержку Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины и отметил ключевую роль организации в координации Совместной следственной группы по Украине.

«Мы говорим о расследовании военных преступлений. Это очень чувствительный и важный вопрос для нашей страны в привлечении к ответственности РФ за преступления, совершённые в результате российской агрессии против Украины, и установлении полной справедливости. Украинские правоохранительные органы и Офис Генерального прокурора плодотворно сотрудничают с Евроюстом в этом направлении при обмене информацией, формировании доказательной базы, установлении лиц, совершивших военные преступления на территории Украины, и в других вопросах. И мы благодарим вас и вашу институцию за постоянную помощь», — сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Татаров отметил, что наказанию военных преступников будет способствовать специальный трибунал, над созданием которого Украина работает вместе с партнёрами.

Отдельно обсудили шаги, которые должны предотвратить использование РФ товаров двойного назначения в производстве ракет и БПЛА.

Также во время встречи речь шла о направлениях совершенствования существующих механизмов привлечения к ответственности лиц за совершение экономических, коррупционных и других преступлений на территории Украины.

Михаэль Шмид отметил, что Евроюст готов обсуждать дальнейшее взаимодействие с правоохранителями, Офисом Генерального прокурора в борьбе с международными преступниками, в том числе киберпреступниками.

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