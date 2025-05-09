Дональд Трамп призвал к 30-дневному перемирию между Украиной и РФ и пригрозил новыми санкциями

Дональд Трамп подчеркнул, что если режим прекращения огня не будет соблюдаться, США и страны-партнеры «введут новые санкции».

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Президент США Дональд Трамп вновь призвал к установлению всеобъемлющего режима прекращения огня между Украиной и РФ сроком на один месяц. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безусловному прекращению огня. Надеемся, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут нести ответственность за уважение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции. Тысячи молодых солдат гибнут еженедельно, и все должны хотеть, чтобы это ОСТАНОВИЛОСЬ. Я хочу, и Соединенные Штаты Америки тоже хотят.

Как президент, я останусь приверженным обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если мои услуги понадобятся. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», - написал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о хорошем телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

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