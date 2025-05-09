США и Европа заканчивают подготовку предложения о 30-дневном перемирии – в случае отказа РФ грозят новые санкции

Решения могут объявить уже в ближайшие дни.

Источник фото: REUTERS/Yan Dobronosov

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Соединенные Штаты и европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа Россию ожидает введение новых санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники во французском дипломатическом ведомстве.

«Мы еще не полностью завершили проект, но надеемся, что находимся на этапе сближения», – сообщил дипломатический источник на условиях анонимности. «В ближайшие часы и дни может быть объявлено о прекращении огня на 30 дней или по отдельным участкам – это все еще обсуждается».

По информации источников Reuters, дискуссии продолжаются, обе стороны координируют действия по санкционным пакетам.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что от решений Кремля зависит, будет ли шанс на более длительное перемирие, начиная с ближайших выходных.

Как отмечается, новый канцлер Германии уже пообщался с президентом США Дональдом Трампом, встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетил президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Мерц сообщил, что вместе с Макроном, Туском и премьер-министром Великобритании Кииром Стармером «написал совместное коммюнике», которое «в значительной степени идентично» предложению США.

«Мы очень надеемся, что это будет принято и российской стороной. Мяч находится исключительно на поле Москвы», — добавил он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному перемирию между Украиной и РФ и пригрозил новыми санкциями.

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