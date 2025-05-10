Украина хочет перезахоронить несколько унаследованных советских «могильников» радиоактивных отходов

Минобороны для уменьшения их влияния на окружающую среду хочет организовать перезахоронение, но при поддержке международных партнеров, поскольку война значительно ограничивает финансовые ресурсы.

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Министерство обороны Украины представило международным донорам и партнерам инициативы сотрудничества в сфере ядерной и радиационной безопасности. Соответствующие проекты были представлены на заседании рабочей подгруппы по ядерной и радиационной безопасности Глобального партнерства (GPNRSWG), которое прошло в Кишиневе по инициативе МИД Канады.

Полковник Валерий Вебер, заместитель начальника Главного управления по разминированию, гражданской защите и экологической безопасности, подчеркнул, что приоритетом Минобороны является усиление физической защиты радиационно опасных объектов и развитие национального потенциала в этой сфере — особенно после оккупации Крыма и полномасштабного вторжения РФ.

Министерство обороны также оказывает поддержку Нацгвардии и СБУ в предотвращении возможных терактов, в частности путем наращивания сил и средств противовоздушной обороны ядерных объектов.

Кроме того, Минобороны содержит несколько унаследованных советских «могильников» радиоактивных отходов. В целях уменьшения их воздействия на окружающую среду планируется их перезахоронение — при поддержке международных партнеров, поскольку война существенно ограничивает финансовые ресурсы.

Вебер напомнил об успешном примере 2018 года, когда в рамках трастового фонда НАТО было осуществлено захоронение отходов объекта «Цыбулево».

Глобальное партнерство под эгидой G7 объединяет 31 страну для противодействия распространению оружия и материалов массового уничтожения.

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