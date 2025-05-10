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Україна хоче перезахоронити кілька успадкованих радянських «могильників» радіоактивних відходів

21:02, 10 травня 2025
Міноборони задля зменшення їх впливу на довкілля хоче організувати перезахоронення, але за підтримки міжнародних партнерів, оскільки війна значно обмежує фінансові ресурси.
Україна хоче перезахоронити кілька успадкованих радянських «могильників» радіоактивних відходів
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Міністерство оборони України презентувало міжнародним донорам і партнерам ініціативи співпраці у сфері ядерної та радіологічної безпеки. Відповідні проєкти були представлені під час засідання робочої підгрупи з ядерної та радіологічної безпеки Глобального партнерства (GPNRSWG), що проходило в Кишиневі за ініціативи МЗС Канади.

Полковник Валерій Вебер, заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екобезпеки, наголосив, що пріоритетом Міноборони є посилення фізичного захисту радіаційно небезпечних об’єктів та розвиток національного потенціалу в цій сфері — особливо після окупації Криму та повномасштабного вторгнення РФ.

Міністерство оборони також надає підтримку Нацгвардії та СБУ в запобіганні можливих терактів, зокрема шляхом нарощування сил та засобів протиповітряної оборони ядерних об’єктів.

Крім того, Міноборони утримує кілька успадкованих від радянського союзу «могильників» радіоактивних відходів. Задля зменшення їх впливу на довкілля планується перезахоронення — за підтримки міжнародних партнерів, оскільки війна значно обмежує фінансові ресурси.

Вебер нагадав про вдалий приклад 2018 року, коли в межах трастового фонду НАТО було здійснено захоронення відходів об’єкта «Цибулеве».

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