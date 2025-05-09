Україна висилає з Києва двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

Андрій Сибіга повідомив, що послу Угорщини вручено ноту, і дипломати мають залишити країну протягом 48 годин.

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Двоє угорських дипломатів мають покинути Україну протягом 48 годин. Пр це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів», – зазначив він.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у нібито шпигунській діяльності.

Додамо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС. За його словами, «налаштовані на конструктивний діалог».

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