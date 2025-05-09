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Андрій Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС

15:06, 9 травня 2025
Найближчими днями заплановано новий раунд консультацій з Угорщиною.
Андрій Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС
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Як стало відомо, Служба безпеки України повідомила, що вперше викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність проти України.

У СБУ вказали, що завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Водночас 9 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС. За його словами, «налаштовані на конструктивний діалог».

«Україна виконала всі передумови для відкриття першого кластеру. Україна фактично надала нового дихання процесу розширення і не повинна залишатися позаду. Не можна ставити під сумнів європейське майбутнє України, а позатримувати процес її вступу до ЄС. Вже днями відбудеться наступний раунд консультацій з угорською стороною. Ми налаштовані на конструктивний діалог і розраховуємо на рівне ставлення» - сказав Сибіга на брифінгу у Львові.

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ЄС Україна Угорщина

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