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СБУ вперше викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України — відео

10:00, 9 травня 2025
У СБУ зазначили, що формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових і фронтових регіонів.
СБУ вперше викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України — відео
Фото: скріншот
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Службі безпеки України повідомила, що вперше викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність проти України. Про це інформує офіційний сайт СБУ.

Зазначається, що завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби.

Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

«Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у «режим очікування» ще у 2021 році.

За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор «активував» цього агента у вересні 2024 року», - повідомили в СБУ.

Зазначається, що тоді зрадник отримав завдання: вивчити настрої місцевого населення і отримати таку інформацію:

◾️ яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

◾️ яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

◾️ яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;

◾️ які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

◾️ наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні.

«Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах», - повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачалися на виконання поставлених завдань. У тому числі зрадник підшукував мережу інформаторів. СБУ встановила, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб.

Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових і фронтових регіонів.

У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.

Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.

«Ще одна затримана – колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу», - додали в СБУ.

Контррозвідка СБУ задокументувала кожен крок угорської агентури і затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки. 

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СБУ Угорщина

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