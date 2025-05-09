Британія підготувала санкції проти 100 танкерів російського «тіньового флоту»

Британія 9 травня оголосить свій наймасштабніший пакет санкцій проти російського «тіньового флоту».

Фото: golos.com.ua

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У п’ятницю, 9 травня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про запровадження великого пакету санкцій проти російського «тіньового флоту» на тлі посилення тиску Лондона на Москву через агресію проти України. Про це повідомив офіційний сайт британського уряду.

Там підкреслили, що «російський тіньовий флот постраждає від найбільшого пакета санкцій за всю історію, посилюючи тиск на Путіна та захищаючи критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи».

Зазначається, що таке оголошення Стармер зробить 9 травня на саміті представників країн, які є членами Об'єднаних експедиційних сил (JEF) в столиці Норвегії Осло.

До JEF входять такі країни, як Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Нідерландів, Швеції та Великої Британії.

У Лондоні очікують, що це посилить тиск на економіку РФ, яка «похитується через зниження цін на нафту та високу вартість війни».

В британському уряді додали, що основний пакет санкцій буде націлений «на старий і небезпечний тіньовий флот, що перевозить російську нафту».

«Нерозважливі дії флоту становлять дорогу загрозу для критичної національної інфраструктури Великої Британії та євроатлантичного регіону та навколишнього середовища. Новий пакет означатиме, що Велика Британія застосує санкції проти більшої кількості кораблів тіньового флоту, ніж будь-яка інша країна», - заявили в Офісі Стармера.

Загалом Британія накладе санкції на «до 100 нафтових танкерів, які є основною частиною тіньового флоту Путіна та відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року».

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