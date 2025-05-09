9 травня в Україні відзначають День Європи

9 травня в Україні одночасно з країнами Європейського Союзу відзначають День Європи.

Фото: mind.ua

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9 травня в Україні і світі святкують День Європи. Є знаковою датою для Європейського Союзу та для всіх країн, які підтримують європейську інтеграцію. Цей день вшановує Декларацію Шумана, яку 9 травня 1950 року оголосив Робер Шуман, міністр закордонних справ Франції. Вона стала основою для створення Європейського об’єднання вугілля і сталі, першого етапу європейської економічної співпраці, що згодом призвело до утворення Європейського Союзу.

Пропозиція Шумана полягала у спільному управлінні виробництвом вугілля та сталі між Францією і Німеччиною, що повинно було стати основою для економічної інтеграції та зниження ризиків військових конфліктів між двома країнами, які пережили кілька світових воєн. Ідея Шумана стала фундаментом для мирного розвитку Європи, створивши умови для майбутнього об’єднання європейських країн.

Саме цього дня, 9 травня 1950 року, була проголошена декларація, яка поклала початок європейській інтеграції. Це був момент, коли Європа, після руйнівної Другої світової війни, зробила перші кроки до співпраці та взаєморозуміння, щоб забезпечити стабільність і мир на континенті.

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