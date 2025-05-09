9 мая в Украине отмечают День Европы

9 мая в Украине одновременно со странами Европейского Союза отмечают День Европы.

Фото: mind.ua

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9 мая в Украине и мире празднуют День Европы. Является знаковой датой для Европейского Союза и для всех стран, которые поддерживают европейскую интеграцию. впоследствии привело к созданию Европейского Союза.

Предложение Шумана заключалось в совместном управлении производством угля и стали между Францией и Германией, что должно было стать основой экономической интеграции и снижения рисков военных конфликтов между двумя странами, пережившими несколько мировых войн. Идея Шумана стала фундаментом для мирного развития Европы, создав условия для будущего объединения европейских стран.

В этот день, 9 мая 1950 года, была провозглашена декларация, которая положила начало европейской интеграции. Это был момент, когда Европа после разрушительной Второй мировой войны сделала первые шаги к сотрудничеству и взаимопониманию, чтобы обеспечить стабильность и мир на континенте.

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