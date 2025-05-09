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РФ не стоит ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не захватила, — Джей Ди Вэнс

08:48, 9 мая 2025
Джей Ди Вэнс сделал заявление относительно претензий РФ на территории Украины.
РФ не стоит ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не захватила, — Джей Ди Вэнс
Фото: Getty Images
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в Вашингтоне ожидали, что Россия попросит слишком много во время переговоров, но добавил, что РФ не стоит думать, что ей отдадут территории, которые она не контролирует. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Вэнса, в РФ уверены, что они побеждают на фронте, и поэтому ожидаемо попросили слишком много. В то же время Украина стремится к прекращению огня, отчасти потому, что последние несколько месяцев дела у нее идут «не очень хорошо».

«Наша позиция заключается в том, что мы не хотим, чтобы Украина развалилась. Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не захватила», — сказал Вэнс.

Также он назвал прогрессом тот факт, что стороны положили на стол переговоров свои конкретные требования.

«Мы знали, что в первом предложении россияне попросят больше, чем было разумно дать. И именно так часто работают переговоры. Это меня не беспокоит», — добавил вице-президент США.

Однако он подчеркнул, что его бы обеспокоило, если бы стало понятно, что россияне не хотят вести переговоры добросовестно. В таком случае США выйдут из переговорного процесса.

«Это будет означать, что Россия и Украина будут вынуждены решать этот вопрос без советов и посредничества США. Я не думаю, что это хорошо — ни для нас, ни для России, ни для Украины», — сказал он.

Также Вэнс добавил, что сейчас США стоят перед выбором — увеличивать ли военную поддержку Украине, но перед этим хотят понять, как будет развиваться переговорный процесс.

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США россия Украина

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