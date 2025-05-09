РФ не варто очікувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не захопила, — Джей Ді Венс

Джей Ді Венс зробив заяву щодо претензій РФ на території України.

Фото: Getty Images

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що у Вашингтоні очікували, що Росія попросить занадто багато під час переговорів, але додав, що РФ не варто думати, що їй віддадуть території, які вона не контролює. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами Венса, у РФ переконані, що вони перемагають на фронті, а тому очікувано попросили забагато. Водночас Україна прагне припинення вогню, частково тому, що останні кілька місяців справи в неї йдуть «не дуже добре».

«Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Ми хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною. Але Росія не може очікувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не захопила», — сказав Венс.

Також він назвав прогресом, що країни поклали на стіл переговорів свої конкретні вимоги.

«Ми знали, що в першій пропозиції росіяни попросять більше, ніж було розумно дати. І саме так часто працюють переговори. Мене це не турбує», — додав віцепрезидент США.

Однак він наголосив, що його б стурбувало, якби стало зрозуміло, що росіяни не хочуть вести переговори добросовісно. У такому разі США вийдуть з переговорного процесу.

«Це означатиме те, що Росія та Україна будуть змушені розв’язувати цю справу без порад та посередництва США. Я не думаю, що це добре для нас, Росії чи України», — сказав він.

Також Венс додав, що зараз США стоять перед вибором, чи збільшувати Україні військову підтримку, але перед цим хочуть зрозуміти, як розвиватиметься переговорний процес.

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