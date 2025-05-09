Британия подготовила санкции против 100 танкеров российского «теневого флота»

Великобритания 9 мая объявит свой самый масштабный пакет санкций против российского «теневого флота».

Фото: golos.com.ua

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В пятницу, 9 мая, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о введении крупного пакета санкций против российского «теневого флота» на фоне усиления давления Лондона на Москву из-за агрессии против Украины. Об этом сообщил официальный сайт британского правительства.

Там подчеркнули, что «российский теневой флот пострадает от самого масштабного пакета санкций за всю историю, усиливая давление на Путина и защищая критически важную национальную инфраструктуру Великобритании и Европы».

Указывается, что такое заявление Стармер сделает 9 мая на саммите представителей стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF), в столице Норвегии — Осло.

В состав JEF входят такие страны, как Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Великобритания.

В Лондоне ожидают, что это усилит давление на экономику РФ, которая «ослабевает из-за снижения цен на нефть и высокой стоимости войны».

В британском правительстве добавили, что основной пакет санкций будет нацелен «на старый и опасный теневой флот, перевозящий российскую нефть».

«Безрассудные действия флота представляют серьезную угрозу для критической национальной инфраструктуры Великобритании, евроатлантического региона и окружающей среды. Новый пакет означает, что Великобритания введет санкции против большего количества судов теневого флота, чем любая другая страна», — заявили в офисе Стармера.

В целом Великобритания наложит санкции на «до 100 нефтяных танкеров, которые составляют основную часть теневого флота Путина и ответственны за перевозку грузов на сумму более 24 миллиардов долларов с начала 2024 года».

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