На Сумщині лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки, під уламки потрапив легковик

В результаті ДТП обидва водії вантажівок загинули.

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Поблизу села Гребениківка в Охтирському районі Сумської області сталася масштабна ДТП за участю двох вантажівок і легкового автомобіля. Про це повідомили в ДСНС Сумської області.

Аварія сталася на трасі Н-12 Суми — Полтава. За попередньою інформацією, у вантажівки DAF з напівпричепом лопнуло колесо, після чого водій втратив керування і виїхав на зустрічну смугу. Там фура лоб у лоб зіткнулася з іншою вантажівкою — Volvo FH13460 із причепом.

Унаслідок сильного удару обидва вантажні автомобілі загорілися. Обидва водії загинули на місці.

Одразу після цього в ДТП потрапив і легковик ВАЗ-21099, що рухався позаду вантажівки Volvo. Його водій та пасажирка дістали травми різного ступеня тяжкості та були доправлені до лікарні.

Для ліквідації пожежі було залучено 15 рятувальників, три одиниці техніки ДСНС та місцева пожежна команда з села Боромля.

Поліція з’ясовує обставини трагедії.

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