В Гаазі створюється Спеціальний трибунал за злочини РФ проти України – заява МЗС

На засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня буде формалізовано рішення про створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, який, за словами Андрія Сибіги, буде працювати у Гаазі.

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Рішення про створення Спеціального трибуналу за злочин агресії РФ проти України в рамках Ради Європи буде формалізовано вже 13-14 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі. Про це повідомляє МЗС України.

«Ми зібралися в Україні з майже чотирма десятками держав-членів Основної групи та ухвалили Львівську заяву. Вона забезпечує політичну підтримку створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Трибунал незабаром буде офіційно сформовано в рамках Ради Європи, і я дякую Раді Європі та її Генеральному секретарю Алену Берсе за центральну роль у цьому процесі.

Трибунал працюватиме в Гаазі та зможе притягнути російське політичне та військове керівництво до відповідальності за злочин агресії» – повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Слід зазначити, що Президент Володимир Зеленський, виступаючи 9 травня онлайн на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, вказав, що сьогодні перед ними стоїть рішення створити трибунал.

«Суворий трибунал за злочин агресії може – і повинен – змусити будь-якого потенційного агресора замислитися двічі. І ми можемо це реалізувати, якщо всі, хто цінує людське життя, стануть на його захист. Не лише тут, у Європі, а й у США та інших країнах, так само як ми вже бачимо тут представників Японії та Австралії.

Дякую вам і вашим країнам за спільну роботу над створенням інфраструктури правосуддя, яка нам потрібна, щоб забезпечити відповідальність за цю війну, війну Росії проти України», зазначив він.

Також Зеленський подякував Нідерландам і місту Гаага «за готовність стати домом для правосуддя, на яке заслуговує Україна в умовах цієї війни». «Ми всі розуміємо, що попереду багато роботи – і політичної, і юридичної. Ми всі розуміємо, наскільки складно привести воєнних злочинців до зали суду. Але ми вже обрали цей шлях. Росія буде притягнута до відповідальності за цю війну», підкреслив він.

Нижче наводимо Львівську заяву Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, яку опублікувало МЗС України.

Ми, міністри закордонних справ та інші представники держав-учасниць Коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (далі – Коаліція держав), зібралися сьогодні, 9 травня 2025 року, у Львові – місті, яке відіграло значну роль у формуванні фахівців з міжнародного права, які заклали підвалини сучасного міжнародного кримінального права,

посилаючись на Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй A/RES/ES-11/1 від 2 березня 2022 року під назвою «Агресія проти України», в якій найрішучішим чином засуджується агресія Російської Федерації проти України в порушення статті 2(4) Статуту Організації Об'єднаних Націй,

посилаючись на Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй A/RES/ES-11/6 від 23 лютого 2023 року під назвою «Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні»,

висловлюючи свою вдячність за роботу, проведену експертами з правових питань в рамках Коаліції держав над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, починаючи з січня 2023 року,

беручи до уваги Віденсько-Ризьку заяву Коаліції держав від 22 листопада 2024 року,

керуючись спільною метою забезпечення відповідальності за злочин агресії, вчинений проти України,

ми заявляємо про таке:

Ми вітаємо завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.

Ми підтверджуємо критичну важливість Спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України.

Ми підкреслюємо, що після створення, Спеціальний трибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку.

Ми висловлюємо вдячність усім, хто активно долучився до підготовчої роботи над проєктами правових документів, необхідних для створення Спеціального трибуналу, зокрема, юридичним радникам, які брали участь у роботі Коаліції держав.

Ми підкреслюємо центральну роль Ради Європи у створенні Спеціального трибуналу та визнаємо значний внесок Європейської Комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над проєктом Угоди між Україною та Радою Європи про заснування Спеціального трибуналу, проєктом Статуту Спеціального трибуналу та проєктом Розширеної часткової угоди, що визначає умови підтримки Спеціального трибуналу, включно з його фінансуванням та іншими адміністративними аспектами.

Ми підтверджуємо нашу незмінну відданість процесу створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, якнайшвидшому початку його діяльності та підтримці його ефективного функціонування.

З метою розширення міжнародної підтримки Спеціального трибуналу закликаємо інші держави та міжнародні організації приєднатися до наших зусиль та активно сприяти діяльності Спеціального трибуналу.

Ті з нас хто представляють держави-учасниці Ради Європи, з нетерпінням чекаємо на засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року, яке стане наступним кроком на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи.

* Ця заява була узгоджена в присутності Каї Каллас, Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки-Віце-президентки Європейської Комісії та Майкла МакГрата, Комісара Європейського Союзу з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів.

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