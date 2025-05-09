В Гааге создается Специальный трибунал по преступлениям РФ против Украины – заявление МИД

На заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13–14 мая будет формализовано решение о создании Специального трибунала в рамках Совета Европы, который, по словам Андрея Сибиги, будет работать в Гааге.

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Решение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины в рамках Совета Европы будет формализовано уже 13–14 мая на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге. Об этом сообщает МИД Украины.

«Мы собрались в Украине с почти четырьмя десятками государств-членов Основной группы и приняли Львовское заявление. Оно обеспечивает политическую поддержку создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Трибунал в ближайшее время будет официально сформирован в рамках Совета Европы, и я благодарю Совет Европы и его Генерального секретаря Алена Берсе за центральную роль в этом процессе.

Трибунал будет работать в Гааге и сможет привлечь российское политическое и военное руководство к ответственности за преступление агрессии», – сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Следует отметить, что Президент Владимир Зеленский, выступая 9 мая онлайн на встрече министров иностранных дел ЕС, указал, что сегодня перед ними стоит решение создать трибунал.

«Строгий трибунал по преступлению агрессии может – и должен – заставить любого потенциального агрессора задуматься дважды. И мы можем это реализовать, если все, кто ценит человеческую жизнь, станут на ее защиту. Не только здесь, в Европе, но и в США и других странах, так же как мы уже видим здесь представителей Японии и Австралии.

Спасибо вам и вашим странам за совместную работу над созданием инфраструктуры правосудия, которая нам нужна, чтобы обеспечить ответственность за эту войну, войну России против Украины», – отметил он.

Также Зеленский поблагодарил Нидерланды и город Гаагу «за готовность стать домом для правосудия, которого заслуживает Украина в условиях этой войны». «Мы все понимаем, что впереди много работы – и политической, и юридической. Мы все понимаем, насколько сложно привести военных преступников в зал суда. Но мы уже выбрали этот путь. Россия будет привлечена к ответственности за эту войну», – подчеркнул он.

Ниже приводим Львовское заявление Коалиции государств по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, которое опубликовало МИД Украины.

Мы, министры иностранных дел и другие представители государств-участников Коалиции государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (далее – Коалиция государств), собрались сегодня, 9 мая 2025 года, во Львове – городе, который сыграл значительную роль в формировании специалистов по международному праву, заложивших основы современного международного уголовного права,

ссылаясь на Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/ES-11/1 от 2 марта 2022 года под названием «Агрессия против Украины», в которой самым решительным образом осуждается агрессия Российской Федерации против Украины в нарушение статьи 2(4) Устава Организации Объединенных Наций,

ссылаясь на Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/ES-11/6 от 23 февраля 2023 года под названием «Принципы Устава Организации Объединенных Наций в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине»,

выражая свою благодарность за работу, проведенную экспертами по правовым вопросам в рамках Коалиции государств над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, начиная с января 2023 года,

принимая во внимание Венско-Рижское заявление Коалиции государств от 22 ноября 2024 года,

руководствуясь общей целью обеспечения ответственности за преступление агрессии, совершенное против Украины,

заявляем следующее:

Мы приветствуем завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы.

Мы подтверждаем критическую важность Специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это тяжелейшее международное преступление, совершенное против Украины.

Мы подчеркиваем, что после создания Специальный трибунал, в соответствии со своим Уставом, будет осуществлять судопроизводство с полным уважением к международному праву и правам человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка.

Мы выражаем благодарность всем, кто активно участвовал в подготовительной работе над проектами правовых документов, необходимых для создания Специального трибунала, в частности юридическим советникам, участвовавшим в работе Коалиции государств.

Мы подчеркиваем центральную роль Совета Европы в создании Специального трибунала и признаем значительный вклад Европейской Комиссии и Европейской службы внешних действий, включая их работу над проектом Соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении Специального трибунала, проектом Устава Специального трибунала и проектом Расширенного частичного соглашения, определяющего условия поддержки Специального трибунала, включая его финансирование и другие административные аспекты.

Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность процессу создания Специального трибунала в рамках Совета Европы, скорейшему началу его деятельности и поддержке его эффективного функционирования.

С целью расширения международной поддержки Специального трибунала призываем другие государства и международные организации присоединиться к нашим усилиям и активно содействовать деятельности Специального трибунала.

Те из нас, кто представляют государства-участники Совета Европы, с нетерпением ждут заседания Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13–14 мая 2025 года, которое станет следующим шагом на пути к формализации создания Специального трибунала в рамках Совета Европы.

Это заявление было согласовано в присутствии Каи Каллас, Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности – Вице-президента Европейской Комиссии, и Майкла МакГрата, Комиссара Европейского Союза по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей.

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