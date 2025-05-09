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Паспорта украинцев, которые заказали их за границей до 24 апреля 2024 года и до сих пор не забрали, отправят в Украину

14:49, 9 мая 2025
Паспорта будут отправлены на хранение в Главное управление ГМС Украины в Закарпатской области.
Паспорта украинцев, которые заказали их за границей до 24 апреля 2024 года и до сих пор не забрали, отправят в Украину
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Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» напомнил, что ГП «Документ» продолжает выдачу паспортов гражданина Украины и паспортов для выезда за границу, оформленных Центрами ГП за рубежом до 24.04.2024 года (включительно).

«Информируем, что документы, которые не будут получены до 01.06.2025 года, будут отправлены на хранение в Главное управление ГМС Украины в Закарпатской области», — говорится в сообщении.

В паспортном сервисе отметили, что выдача готовых документов в центрах ГП «Документ» за границей происходит в порядке «живой очереди».

Вся актуальная информация о графиках и часах работы Центров обслуживания граждан ГП «Документ» за рубежом указана на официальном сайте ГП «Документ» по ссылке в разделе «Центры».

Ранее сообщалось, что мужчины за границей, которые не состояли на военном учете, смогут оформить паспорт, а тем, в отношении которых неверно внесены данные в Реестр «Оберег», придется обращаться в ТЦК.

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